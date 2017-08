Tre mænd fanget efter indbrud i Paradis Is

Klokken 01.27 får Midt og Vestsjællands Politi en anmeldelse om et indbrud i Paradis Is på Algade i Roskilde.

En lokal borger, der bor i nærheden af isbutikken, bemærker tre personer, som er brudt ind i butikken.

- Han kontakter derefter politiet og kan give signalement på de tre formodet indbrudstyve. Signalementerne sender vi rundt til patruljerne, fortæller Martin Bjerregaard til sn.dk.

Tyvene var kommet ind i butikken ved at have brudt en bagdør op, hvorefter de stjal kontanter i form af mønter, inden de forlod isbutikken igen.

- Godt 30 minutter senere spotter en patruljebil en engelsk indregistreret bil i Kvanløse, syd for Holbæk. Og da Betjentene tager et ekstra kig på bilen og dens passagere, tre rumænere, svarer de til signalement på de tre personer, som tidligere var set ved indbrudet i Paradis Is, siger Martin Bjerregaard.

Ved nærmer undersøgelse af bilen og de tre formodet indbrudstyve finder politiet en større mængde mønter og møntruller, der svarer til det, som blev stjålet fra isbutikken.

Indholdet af bilen kan de tre mænd ikke lige forklarer, hvorfor de har.

- Vi finder også ud af, at den ene, en 33-årig rumæner, har et indrejseforbud til Danmark, lige som han også var i besiddelse af en 25 centimeter lang springkniv. To forhold han også vil blive sigtet for, siger Martin Bjerregaard.

De to andre mænd er henholdsvis 27 og 30 år, og alle tre mænd sidder nu anholdt på politistationen.