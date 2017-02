Se billedserie Vagn Sørup, 95, modtager her Niels Ebbesen Medaljen. Forrest er det Eli Børge Larsen, 98, og Mogens Henrik Nielsen, 89, som også fik medaljen for deres frihedskamp under Anden Verdenskrig. Medaljerne blev overrakt på Bernadottegården. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Tre frihedskæmpere fik Niels Ebbesen Medaljen

Roskilde - 19. februar 2017 kl. 15:02 Af Lars Kimer

Spisesalen på Bernadottegården i Roskilde var fyldt op lørdag eftermiddag. Her havde foreningen Niels Ebbesens Venner kaldt sammen for at hædre tre frihedskæmpere fra Anden Verdenskrig. Det drejede sig om Mogens Henrik Nilsen, 89, Vagn Sørup, 95, og Eli Børge Larsen, 97.

De tre var på hver deres måde med til at yde et kæmpe bidrag til den danske modstandskamp under Anden Verdenskrig.

- I har på hver jeres måde kæmpet for Danmarks frihed, og i har efterfølgende kæmpet med fysiske og psykiske smerter når i hver dag i resten af jeres liv har tænkt på krigen, lød det fra formand for

Niels Ebbesens Venner Jan Fagerlund, inde de tre mænd ved egen kræft eller med hjælpe fra familien rejste sig, trådte frem og modtog medaljen, som resten af dagen prydede højre side af deres bryst. En af dem som satte en medalje på brystet, var tidligere chef for frømandskorpset Palle Norit og også næstformand Mogens Skjøth var med til at dele medaljer ud.

- Det her er en tak til dem, som sørgede for, at vi kunne være os selv bekendt, og sørge for at vi kunne se vores allierede i øjnene, sagde han.

Jan Fagerlund takkede for indsatsen blandt andet med de meget berømte danske ord » Frie må vi være for at leve«. Ordene stammer fra Kaj Munks stykke om netop Niels Ebbesen.

Efter kaffe og kage kom orlogspræst Martin Corfix på banen med en tak inden han på trompet spillede »What a Wonderful World«.

- Det jeg tit hører fra gamle modstandsfolk er en sætning i retningen af«vi gjorde bare det vi skulle«. Det er nok svært for os der ikke var med at forstå. I mine øjne gjorde i langt mere, sagde han blandt andet.

DAGBLADET talte efterfølgende med de tre herrer og deres meget personlige beretninger kan du læse i vores betalte avis.