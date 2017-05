41 måneder, eller tre år og fem måneder, så lang tid tog det, før Monika Pedersen havde bygget nyt hus oven på stormfloden Bodil. Nu vil hun bare have stormfloden ud af sit liv, og den eneste måde, det kan ske på, er ved at sælge og flytte væk, mener hun. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tre år efter stormfloden: Monika fik sit hus - nu vil hun bare væk

Der står et spritnyt hus på grunden på Åvej 11. 124 kvadratmeter, fire værelser, højt til loftet og lavenergi. Fra den kæmpestore terrasse kan ejer Monika Pedersen se ud over grunden, som er fræset op, fordi der er lagt jordvarme. Hun burde vel være lykkelig og glæde sig til, at flyttebilen kommer med alt indboet.

Men det er hun ikke. Tårer har hun let til, når hun taler om byggeriet, som hun selv kalder livsforkortende, og hun er bestemt ikke klar til at vende hjem.

- Jeg vil bare gerne væk. Jeg håber, at få det solgt hurtigst muligt. Jeg tror, det er den eneste måde, jeg kan få lukket det sorteste kapitel i mit liv. Siden Bodil har mit liv været en lang sej kamp, forklarer hun.

Monika Pedersens hus blev oversvømmet den vitale dag i december 2013, hvor vandet i området steg til 2,07 meter. Siden den dag har hun kæmpet, ene kvinde, for at få et anstændigt liv tilbage.

- Jeg kørte tre job sideløbende på et tidspunkt for at have råd. Jeg har en nevø på seks år, som stort set ikke ved, hvem jeg er, min familie har kæmpet, og mine venner er faldet fra, fortæller hun stille, imens vi sidder på trægulvet på terrassen, for Monika Pedersen er ikke flyttet ind. Huset står tomt.

Monika Pedersen tørrer en tåre væk, imens vi snakker.

- Jeg tror, jeg knækker den dag, huset er solgt. Den dag må jeg godt tude, for så ved jeg, at jeg kunne stå imod, så har jeg fuldført et uønsket projekt, siger hun.

