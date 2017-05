Der er ikke kun mangel på unge chauffører i transportbranchen, men også på unge vognmænd. Det vil DSV Transport i Roskilde forsøge at gøre noget ved. Foto: Elmer Madsen

Transportfirma vil hjælpe unge vognmænd i gang

Gennemsnitsalderen blandt de vognmænd, som kører for DSV Transport, nærmer sig 60 år. Derfor har virksomheden i Roskilde nu indledt en jagt på unge chauffører, som har lyst til at blive vognmænd. Målet er at rekruttere mindst 10 nye vognmænd om året.

DSV Transport - ikke at forveksle med DSV - har eksisteret i 41 år og har altid været en virksomhed med eksternt tilknyttede vognmænd. Derfor ejer DSV Transport ikke ret mange biler selv. Virksomheden har i stedet omkring 200 eksterne vognmænd til at køre for sig med op til 450 biler dagligt. For transportbranchen er det et generelt problem at rekruttere, og fremtiden ser altså dyster ud, hvis ikke det lykkes for DSV Transport at skaffe nye vognmænd, når en stor del af de nuværende vognmænd går på pension.

- Vi skal erstatte de mange vognmænd, som går på pension i de kommende år, og vi skal kunne udvikle vores forretning. Vi får altså brug for en del nye vognmænd, siger Lars Dich-Johansen, produktionschef hos DSV Transport.

DSV Transport har derfor lavet et rekrutteringsprogram for unge chauffører med vognmandsdrømme. Virksomheden har indgået samarbejdsaftaler med lastbilleverandører, som tilbyder at udleje lastbiler til de unge vognmænd i 12 måneder. Derefter er der mulighed for at indgå en leasingaftale.

- En af de største hurdler, når man skal i gang som vognmand, er at skaffe kapital. Med leje og leasing bliver det forholdsvis billigt at komme i gang, siger Lars Dich-Johansen.

DSV Transport tilbyder også en mentorordning foruden hjælp med at finde finansiering, adgang til revisor, og brændstofaftaler.

