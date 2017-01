Plan- og teknikudvalget har prioriteret årets trafiksikkerhedsmidler. Der bliver penge til fem forskellige ting, et forprojekt, en kampagne og tre fysiske projekter. Et af dem er bedre afmærkning ved frøspringvandet, hvor det en gang imellem går galt. Foto: Kristian Jørgensen

Trafiksikkerhed: Sådan bruges pengene i 2017

Politikerne i plan- og teknikudvalget har på deres seneste møde fordelt midlerne til trafiksikkerhed for 2017, og selv om beløbet 1,5 millioner kroner måske ikke lyder voldsomt stort, så har fire projekter fundet gennem nåleøje. Til dem skal lægges, at der også bruges penge på en fart-kampagne til i alt 150.000 kroner.

Med blandt de heldige projekter, som blev udvalgt, er et projekt ved Stamvejen/Lindenborgvej i Svogerslev. Det der kommer til at ske, er, at der udarbejdes et skitseprojekt med et overslag på en anlægspris - altså er der ikke tale om at lave selve det fysiske projekt endnu. Hvornår projektet fysisk skal udføres i virkeligheden melder kommunen ikke noget om. Skitseprojektet står i 150.000 kroner.