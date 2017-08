Det kommende boligområde i Vindinge Nord. Flere borgere har givet udtryk for, at den vestlige del burde bebygges først, men kommunen fastholder, at der skal bygges indefra og ud. Den første lokalplan omfatter således kun delområdet nærmest købmanden.

Trafikprotester uden effekt

Der er ikke blevet rettet meget i det lokalplan for det ny boligområde i Vindinge Nord, som plan- og teknikudvalget forventes at vedtage torsdag.

Lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg har været i forhøring, og i lighed med borgermøde på Vindinge Skole i foråret, hvor emnet var boligudbygningen med Lind & Risør-huse i Vindinge Vest, bliver der igen advaret om, at trafikken i Vindinge allerede nu udgør et problem, som bør løses, inden der bliver givet grønt lys til yderligere udbygning af byen.

I 15 indsigelserne fra Vindinge-borgere peges der blandt andet peget på, at oversigtsforholdene ved Tingvej 32 og 34, hvor indkørslen til det ny boligområde placeres, er dårlige på grund af et kurvet vejforløb og mange parkerede biler i vejsiden.

I den endelige version af lokalplanforslaget har indsigelserne dog ikke haft den store effekt. Forvaltningen noterer, at man er opmærksom på de trafikale udfordringer, men bemærker samtidig, at der kun »vil ske en mindre stigning i morgen- og eftermiddagstrafikken fra de nye boliger,« og at hverken Tingvej eller Østre Vindingevej »er særligt belastet sammenlignet med tilsvarende veje.« Embedsmændene finder også, at den forestående flytning af købmandsforretningen til Trekanten vil medvirke til at øge trafiksikkerheden.