Trafikdræbte var fra Solrød og Sjællands Odde

De to personer som lørdag eftermiddag mistede livet efter et frontalt sammenstød på Køgevej et par hundrede meter syd for Tjæreby ved Roskilde er fra Solrød Strand og Sjællands Odde. Politiet bekræfter at de to er i familie. Med i bilen sad et tredje familiemedlem, en 22-årig mand ligeledes fra Solrød Strand.