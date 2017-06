Se billedserie Hunden Dina hjælper Lone Hellstedt Olsen i det daglige. Hun er selv aktiv, men det er ikke alle svagtseende og blinde, som er det. Derfor er Brugernes Førerhunde Ordning i gang med at arrangere et motionstræf for brugerne, som måske kan give dem et bedre socialt netværk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Træf for førerhunde skal skabe et socialt netværk

Roskilde - 22. juni 2017 kl. 15:06 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brugernes Førerhunde Ordning, som har kontaktadresse i Kamstrup ved Roskilde, modtager 25.000 kroner fra fondene bag Sjællandske Medier. Pengene vil foreningen bruge til at holde et træf for brugerne. Foreningen, som har været i gang siden 2010, vil nemlig gerne gøre noget ekstra for de 30 brugere og førerhunde i hele Danmark, som foreningen har matchet.

- Det kan være en udfordring for os at tage ud, og så lader nogen være, fortæller Lone Hellstedt Olsen, som både er bruger af en førerhund og involveret i foreningsarbejdet.

Træffet, som forhåbentlig vil finde sted i september, skal blandt andet være med til at skabe et netværk for brugerne. Derudover vil der være fokus på motion og trivsel for både hunde og mennesker.

- Vi kan også lære noget af de andres hunde. Alle hundene har hver deres ting, siger Lone Hellstedt Olsen og fortæller, at der også vil være mulighed for at gå en tur et fremmed sted sammen med en instruktør, så man kan teste, som bruger og hund har fået nogle dårlige vaner.

Programmet er næsten færdigt, så nu mangler foreningen bare at skaffe de sidste penge til træffet og finde det perfekte sted.