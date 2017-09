Se billedserie Hans Jørgen og Tove Andreasen har været gift i 70 år og kan fejre jernbryllup. De har boet i Roskilde hele deres ægteskab, men flyttede for et år siden ind på Plejecenter Trekroner, fordi Tove har Alzheimers. Foto: Lars Ahn Pedersen

Tove og Hans Jørgen har været smedet sammen i 70 år

Roskilde - 12. september 2017

En ung soldat, der bliver kaldt hjem fra Tyskland for at gifte sig med sin 17-årige kæreste, fordi hun er blevet gravid, lyder ikke som det bedste udgangspunkt for et langvarigt ægteskab. Men onsdag den 13. september er det 70 år siden, at soldaten Hans-Jørgen Andreasen sagde ja til Tove i Faxe Kirke, og de to har holdt sammen lige siden i både medgang og modgang.

2. verdenskrig var overstået, da den dengang 21-årige Hans Jørgen befandt som udsendt soldat i tyske Wilhelmshaven i september 1947. Han skulle først hjemsendes i november, men pludselig fik han besked om, at han hellere måtte tage til Danmark og gifte sig med Tove, for det skulle jo nødigt hedde sig ...

Brylluppet fandt sted i Faxe, hvor Tove stammede fra, men efter hjemsendelsen fra Tyskland flyttede det nygifte par ind hos Hans Jørgens forældre i Himmelev, hvor de boede de næste otte år. De to havde lært hinanden at kende, da Hans Jørgen var i lære som smed i Hedehusene, og Tove arbejdede i biografen ved siden af.

I begyndelsen af 60'erne åbnede Hans Jørgen eget smedeværksted på Københavnsvej 106C nær Hedeboparkens Fritidscenter, og han fik en flyvende start. En brilleforretning i Skomagergade bad ham om at lave et udhængsskilt af jern. Den slags skilte var på det tidspunkt mere udbredte i udlandet end herhjemme, men det skulle snart ændre sig.

- Jeg lavede et par store briller og fik en glarmester til at sætte glas i. Inden længe kom resten af butikkerne i Skomagergade for at få lavet lignende skilte, så jeg fik pludselig meget, meget travlt. Jeg blev nærmest landskendt i Roskilde, siger han.

I de 25 år han havde værksted og hjem på Københavnsvej, nåede Hans Jørgen at lave smedeopgaver for både amt, kommune, politi, Vikingeskibsmuseet og domkirken. Derefter havde han et par år som rejsemontør i udlandet, inden han gik på pension.

Parret flyttede ind i et andet hus på Københavnsvej, men da naboen, en bilforhandler, var interesseret i grunden, solgte de den og købte en lejlighed i Dommervænget. Den blev siden vekslet til en pensionistbolig i Dommervænget, men for et år siden måtte de forlade den, efter at Tove havde fået konstateret Alzheimers.

I dag bor de på Plejecenter Trekroner, og det er her, de skal fejre deres jernbryllup. Undervejs har de oplevet den sorg at miste en søn, der fik leukæmi og døde som 37-årig, mens Tove som nævnt har problemer med hukommelsen, men til gengæld stadig er god for en kæk bemærkning.

- Tove har altid været med. Engang havde jeg en lærling, som var kommet galt af sted, så han ikke kunne slå med forhammeren. Så vi lærte Tove at gøre det, og så stod hun og smedede hestesko sammen med lærlingen, fortæller Hans Jørgen.