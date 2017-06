Flere beboere ved Roskilde Havn føler sig meget generede af larmen fra de uorganiserede torsdagstræf.

Torsdagstræf: Politikere vil have politiet frem med bødeblokken

Roskilde - 09. juni 2017 kl. 17:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen kæmper med muligheder for at styre de store begivenheder, som rundt om i byen opstår spontant uden en egentlig arrangør.

Det er tilfældet i Folkeparken, når de unge samles og holder fester. Men samme problematik gør sig gældende, når de voksne holder fest på havnen hver torsdag, hvor området overrendes af folk i smukke biler og på smarte motorcykler.

Men nu vil politikerne have støjen ned ved torsdagstræffene, og det vil de have politiet til med politivedtægten i hånden.

- Der er helt afgjort motorcykler - og måske også biler - som støjer mere end det tilladte. Det skal vi have politiet til at gøre noget ved. Vi vil bede dem om at være mere synlige i området. Men jeg må også sige, at vi bor i en udviklingskommune, og vi skal være glade for de aktiviteter, som vores by kan tiltrække, siger Torben Jørgensen (S) formand for plan- og teknikudvalget.

Beboerne oplever i midlertid, at der parkeres alle vegne, og voksenfesten er begyndt at spilde over til andre ugedage.

- Det er stærkt problematisk, for beboerne i området er retsløse. Disse former for uorganiserede happenings er jo ikke noget, de har kunne læse sig til. Derfor skal vi i det mindste få dem begrænset til at finde sted om torsdagen, sådan så både beboere og gæster kan nyde naboskabet, siger Venstres Peter Madsen, som satte punktet på dagsordenen på det seneste plan- og teknikudvalgsmøde.

Udvalgets næstformand, Karsten Lorentzen (DF) kalder problematikken for en klassisk »Folkeparken«.

- De unge støjer, de har ingen arrangør. De bil- og motorcykelglade voksne støjer. De har ingen arrangør. Vi ser mere og mere disse pop-up begivenheder uden en arrangør, og de er svære for os at håndtere. Men vi skal have indskærpet tidsrummet for, hvornår vi mener, det er okay at holde torsdagstræf på havnen, siger Karsten Lorentzen.

Sagen behandles igen på det første møde i plan- og teknikudvalget efter sommerferien i mellemtiden vil der blive strammet op på skiltningen i området.

I mellemtiden opfordrer Peter Madsen beboerne til at fortsætte deres dokumentation af de gener, de måtte opleve.

- Jo mere dokumentation, jo bedre kan vi vurdere problemstillingen, siger han.