Vicente del Bosque. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/Scanpix Denmark

Toptræner til Roskilde KFUM

Roskilde - 28. februar 2017 kl. 11:08

Roskilde KFUMs fodboldanlæg på Lillevang vil ganske givet komme til at stå på den anden ende, når den tidligere spanske lands- og Real Madrid-træner Vicente del Bosque kommer på besøg onsdag og torsdag.

Her skal han være med til at lancere sin egen fodboldcamp, der arrangeres i u31 til sommer for 80-100 børn.

- Vi er utroligt glade for at kunne byde velkommen til Vicente del Bosque og for dermed at kunne præsentere unge, danske fodboldspillere for noget af det ypperste inden for teknisk fodbold. Vi ser et solidt sammenfald mellem, hvad Roskilde KFUM står for og den fodboldlinje, vi har ønsket at lægge, og hvad Vicente del Bosque praktiserer i sine træningslejre for unge spillere, siger Pierre Overgaard.

- Samtidig er der stor synergi mellem Vicente del Bosques filosofi om at inddrage 'det hele menneske' og målrettet at træne og arbejde ud fra metoder, der inddrager de unge spillere på en måde, som de ikke alene er i stand til at bruge på banen, men også kan sætte i spil i deres dagligdag med skole, familie og venner, siger KFUMS sportschef.

Vicente del Bosques tekniske direktør Pau Albertí ser frem til at komme til Danmark.

- Vi har oplevet et stort engagement fra vores danske kontakter, som vi kender gennem vores

arbejde på Mallorca, hvorfra Vicente del Bosques fodboldakademi drives. Det har givet os et

ønske om at vælge netop Danmark som forgangsland for vores internationale fodboldaktiviteter. Vi er derfor oprigtigt glade for nu at komme hertil og informere om vores træningsfilosofi og metodeapparat gennem de værdier, som Vicente del Bosque repræsenterer - og samtidig få lejlighed til at gennemføre en clinic for 30 unge spillere på træningsanlægget i Roskilde. Vi håber, at både mødet og clinic'en vil lede hen imod en god afvikling af CAMPUS INTERNACIONAL VICENTE DEL BOSQUE til sommer - og forhåbentlig mange år frem i tiden, siger Pau Albertí i en pressemeddelse i anledning af besøget i Roskilde.

Programmet for besøget i KFUM er således ud:

Onsdag, hvor der er pressemøde i KFUMs klubhus kl. 17.30:

Kort velkomst v/ Roskilde KFUMs sportschef Pierre Overgaard

Kort indlæg v/ Roskilde borgmester Joy Mogensen

Præsentation v/ Vicente del Basque

Præsentation v/ VDB sportschef Pau Gómez og teknisk direktør Pau Albertí

Bagefter vil Vicente del Bosque og hans stab + 2 lokale hjælpetrænere og ca. 30 inviterede unge spillere begive sig ud på KFUMs kunstgræsbane, hvor de sammen vil gennemføre en træningssession af ca. fem kvarters varighed - efterfulgt af en afsluttende overraskelse af Vicente del Bosque på 1. sal i klubhuset.

Torsdag formiddag er der planlagt interview med del Bosque for tre medier, inden han rejser hjem til Spanien.