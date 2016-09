Togdrift indstillet i få minutter

Togdriften på Roskilde Station var tirsdag eftermiddag indstillet i nogle få minutter. Passagererne fik besked over højtaler og skærme, at det skyldtes politiets arbejde.

Årsagen var en person, der stod på perronen så tæt ved sporet, at nogle blev bekymret for, om vedkommende ville tage et skridt mere for at kaste sig ud foran et kørende tog.

Politiet nåede dog frem i tide, så personen kunne få den rette hjælp, og togdriften blev hurtigt genoprettet.