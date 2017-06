Se billedserie Foto: Mie Neel

To sjællandske teatre dyster i lørdagens Reumert-kapløb

Roskilde - 08. juni 2017

Teatrene Fair Play fra Holbæk og Aaben Dans fra Roskilde dyster i kategorien Årets Børne-/Ungdomsforestilling, når Reumert-priserne fordeles i Skuespilhuset i København lørdag den 10. juni.

- Vi kommer til at trække lod om nogle af billetterne, for alle vil selvfølgelig gerne med, siger Maria Lilholt-Grøne, der er kommunikationsmedarbejder på Fair Play.

Den 10. juni bliver årets bedste og mest bemærkelsesværdige forestillinger og scenekunstnere hædret ved Årets Reumert i Skuespilhuset. Det er 19. gang, Bikubenfonden præsenterer landets største scenekunstpris.

Reumert-juryen har udvalgt årets nominerede i 16 kategorier. Trækplasteret i Skuespilhuset er intet mindre end årets uddeling af Reumert-priser, som hædrer den ypperste danske scenekunst. Og de to sjællandske teatre er begge nomineret til prisen for Årets Børne-/Ungdomsforestilling.

- Vi har fået seks billetter, og vi ville jo gerne have det dobbelte. Men de, som ikke kommer med, må være med i vores hjerter, siger teaterleder Lisbeth Klixbüll fra Aaben Dans, der er Egnsteater i Roskilde.

Akrobatisk dans

Aaben Dans er nomineret med forestillingen Tre Ben, som Reumert-juryen i sin motivering kalder »en kærlig omfavnelse, der skaber følelsen af, at der altid er en hjælpende hånd i nærheden«. Motivationen lyder desuden: »Balancen kan være svær at finde. Men her rækker dansernes hænder blidt ud mod hinanden hen over plankerne mellem tilskuerne, mens vuggestuebørnene stirrer tryllebundet, når en nycirkuspige hæver sig op på sine muskelarme.«

Forestillingen, der er skabt til et publikum i alle aldersgrupper, fra 1½ til 100 år, er en akrobatisk danseforestilling om livets faser, udviklet af teatrets kreative leder og koreograf Thomas Eisenhardt og instruktør Catherine Poher.

- Det her er et kæmpe skulderklap til Thomas Eisenhardt og Catherine Poher. Det er også godt for dansen, og selvfølgelig er det rigtig godt for Roskilde, siger Lisbeth Klixbüll, der forudser, at Tre Ben bliver en del af teatrets repertoire de kommende år.

Tre Ben har spillet på Aaben Dans' egen scene i bydelen Musicon i Roskilde og har desuden været spillet på Teater Nordkraft i Aalborg, på Aprilfestivalen i Sønderborg og på festivaler i Frankrig og Belgien. I næste sæson sender Aaben Dans den på turné i Danmark, Sverige og Frankrig.

Barsk forestilling

Teatret Fair Play, der er Egnsteater i Holbæk, er nomineret for ungdomsforestillingen Soldaten.

Reumert-juryen skriver om forestillingen: »Soldaten er en barsk forestilling om krigens konsekvenser for en ung fyr, der melder sig som soldat for at komme væk fra den hjemlige forudsigelighed. Lysstativer og militærkasser - det er alt. Resten er sårbare øjne og frygtsomme kroppe. Modigt rammer Teatret Fair Plays forestilling lige ned i teenagernes idéer om heltemod og eventyrlyst.«

Forestillingen har været flere år undervejs, og er lavet efter idé af Robert Reinhold, der henvendte sig med ideen til et manuskript om et vigtigt emne, en ung mand der melder sig som soldat. Stykket er instrueret af teatrets kunstneriske leder Robert Parr.

- Det er vores opgave at skabe noget, som børn kan bruge: oplevelser og følelser og noget, der kan få dem til at tage stilling til nogle ting, der er vigtige for dem, siger Maria Lilholt-Grøne, som understreger vigtigheden af, at børneteater også er en del af Reumert-prisuddelingen.

- Det er en meget usynlig kunstform, fordi mange voksne ikke får det at se - og nogle tror, at børneteater er en slags andenrangsteater, siger Maria Lilholt-Grøne.

Her kan du se de to Reumert-nominerede forestillinger fra Aaben Dans og Teatret Fair Play:

Tre Ben fra Aaben Dans spiller på Scenen i Laboratoriet i Roskilde onsdag den 4. og torsdag den 5. oktober, lørdag den 7. oktober i Portalen i Greve, søndag den 12. november i Annebergparken i Odsherred, søndag den 19. november i Grønnegade i Næstved.

Soldaten fra Teatret Fair Play spiller på Horsens Teaterfestival lørdag den 17. september og er på turné i oktober og november 2017 og i 2018. Forestillingen kommer blandt andet til Næstved.

Det bliver en fest

Andenrangsteater kan man dog dårligt beskylde de to sjællandske nominerede for at levere.

Det er tredje gang, at Teatret Fair Play har fået en Reumert-nominering. I 2010 var Teatret Fair Play nomineret for forestillingen »Hemmeligheden«, og i 2013 for »Clodnagaden 33«.

Og det er fjerde gang Aaben Dans er med på den røde Reumert-løber, siden egnsteatret blev etableret i 2008. Første gang i 2009 for børneforestillingen »Mig dig os«. I 2011 var Catherine Poher nomineret som bedste instruktør for forestillingen »Elskende«, og i 2014 blev børneforestillingen »HANe og HUNd« indstillet til prisen.

Nu er de to sjællandske scener for første gang oppe mod hinanden - med forestillingen »Gerdas rejse« fra det århusianske Teater Refleksion som tredje nominerende.

- Det er meget skægt, at det er teatre uden for København, som er med, og en fest skal vi nok få, siger Lisbeth Klixbüll.