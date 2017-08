To sigtet for bønnekald i domkirken

Bønnekaldet i den velbesøgte domkirke var en aktion af to personer fra foreningen Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD), som klandrer biskoppen for hans imødekommenhed over for moskéen i Allehelgensgade og vil lade ham høre, hvordan et bønnekald over Roskilde vil være. Moskéen i Roskilde kommer dog ikke til at kalde til bøn fra sine minareter.