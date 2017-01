Foto: Hans-Jørgen Johansen

To nye klager over kystsikringsprojekt

Roskilde - 11. januar 2017 kl. 19:20 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fristen for at klage over den VVM, som Roskilde Kommune vedtog i slutningen af 2016 som næste skridt i kystsikringssagen i Jyllinge Nordmark, er nu overskredet. Og det viser sig, at VVM'en heller ikke kommer til at gå glat igennem. Der er kommet to klager, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det er det, jeg har fået oplyst. Nu vil vi bede om at se klagerne, og så vil vi i digelaget arbejde på en dialog med klagerne for at se, om det er noget, der kan tales til rette, så vi måske helt kan undgå klagerne, siger formand for digelaget i Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller.

Kystsikringssagen blev drøftet tirsdag på et møde mellem kommunens klima- og miljøudvalg, borgmesteren, forvaltningen og repræsentanter fra de to digelag.

Philip Lange Møller mener allerede nu, at man er nået rigtig langt ved dialog med de borgere, som i første omgang klagede over selve kystsikringsprojektet.

- Danmarks Naturfredningsforening har selv offentligt givet udtryk for, at de synes, de næsten er i mål i forhold til deres klage. Det skal vi helt i mål med. Og så skal vi tage en runde mere med de lokale klagere for at se, om vi kan komme små skridt videre, som måske i sidste ende kan føre til, at nogle af klagerne helt kan droppes, siger han.

Venstres Peter Madsen kalder fremgangsmåden med samtaler med alle klagere for klog.

- Det er meget klogt at få taget de samtaler. Det kunne jo være, at begge parter kan give sig lidt, og vi så pludselig står med en mulighed for at få minimeret bunken af klager. Det er min forhåbning, siger han.

