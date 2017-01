Send til din ven. X Artiklen: Tjæreby tættere på at kunne bliver overset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tjæreby tættere på at kunne bliver overset

Roskilde - 17. januar 2017 kl. 17:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalplanen, der giver mulighed for, at Tjæreby får en omfartsvej, blev vedtaget på det seneste plan- og teknikudvalgsmøde. Nu mangler en endelig tilladelse til krydset ved Køgevej og et udbud af opgaven. Så kan asfaltmaskinerne gå i gang, skriver Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Der har været mange bump på vejen, inden det er kommet så langt, men nu ser det ud til at lykkes. Landsbyen har længe været plaget af tung lastbiltrafik gennem byen, da der bliver gravet grus øst for Tjæreby. Med udsigten til endnu flere lastbiler, da et nyt område til grusgravning kom i brug, blev det helt nødvendigt at lave en omfartsvej.

Roskilde Kommune afsatte seks millioner kroner til vejen, men det viste sig kun at dække halvdelen af udgifterne.

Da grusgravningsområdet ligger både i Greve og Roskilde kommuner - og Greve Kommune har forbudt gennemkørsel for lastbiler i Tune - så vælger lastbilerne at køre gennem Tjæreby. Roskilde Kommune bad borgmesteren i Greve, Pernille Beckmann, om at være med til at betale for omfartsvejen, men Greve Kommune afviste dette.

Derfor valgte Roskilde Kommune selv at betale alle 12 millioner kroner for vejen, da det var helt afgørende for byrådet, at trafiksikkerheden for borgerne i Tjæreby skulle forbedres.

- I projektet indgår også, at Tjærebyvej lukkes for biltrafik ved Køgevej, mens cyklister og gående stadig vil kunne bruge denne »gamle« vej. Det nye kryds ved Lufthavnsvejs tilslutning til Køgevej bliver med en lysregulering. Da Køgevej er en statsvej, skal vi nu have tilladelse fra Vejdirektoratet i forhold til krydset, forklarer Torben Jørgensen (S), formand for Roskilde Kommunes plan- og teknikudvalg,.

Når tilladelsen er på plads, går der cirka en måned med udbud af opgaven, og så kan maskinerne komme i jorden.