Tiltalt hævnede knivstik med skud

De to tiltalte i sagen, hvor der blev skudt syv gange mod en 26-årig mand på Ringstedgade i Roskilde den 12. maj sidste år, kom for første gang med deres forklaring i retten, da sagen mod dem gik i gang tirsdag. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Hidtil har ingen af de to unge mænd, som begge er 23 år nu, ønsket at udtale sig til politiet.

Forud for skuddene var et forløb, hvor tiltalte A forsøgte at få en ung mand til at betale en gæld på 3600 kroner. Lige som tiltalte A troede, de havde en aftale, eskalerede sagen, da den unge mand sammen med sine to brødre viftede med knive på parkeringspladsen i Ringparken.