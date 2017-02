En 31-årig mand, som er tiltalt for at have dræbt en sosu-assistent på et bosted, forklarer sig mandag i Retten i Roskilde, hvor retssagen bliver behandlet. Drabet fandt sted på Center Lindegården i Roskilde.

Tiltalt for bostedsdrab: Jeg er sindssygt ked af det

En 31-årig mand forklarer, hvorfor han stak en sosu-assistent med en kniv på et bosted for psykisk syge.

Han forklarer, at det ikke var hans mening at slå Vivi Nielsen ihjel, og at han kun stak, fordi stemmer i hans hoved bad ham om det. Han nægter, at hensigten var at dræbe hende.

- Jeg er sindssygt ked af det og kan næsten ikke have på samvittigheden, at jeg har taget en andens liv, siger han.

Han syntes, at Vivi Nielsen var et dejligt menneske, og han havde ikke noget imod hende, forklarer han.

Den tiltalte mand har briller og kort lyst hår. Han er klædt i cowboybukser og en sportstrøje med blå, sorte og hvide felter og lynlås foran. Manden svarer på anklagerens spørgsmål med en høj og klar stemme.

- Jeg ville bare stikke hende i ballen, ikke i ryggen. Jeg tænkte ikke, at man kunne dø af at blive stukket i ballen, ligesom jeg ikke selv døde, da jeg engang stak mig selv i hånden, siger han.

- Men jeg ramte så lidt højere oppe, og det har jeg det sindssygt dårligt med, siger han.

Han fortæller, at han havde skaffet sig en kniv, fordi der nogle gange lød høje bank på hans dør på Center Lindegården, hvor han boede. Bankene gjorde ham bange, og derfor ville han have et våben til at forsvare sig med.

Han stjal derfor en kniv i en isenkræmmer og gemte den i et buskads uden for sit vindue.

Det er tidligere kommet frem, at personalet et par dage før drabet havde opdaget, at den tiltalte beboer var i besiddelse af en kniv, som ikke tilhørte bostedet. Men under en ransagning blev den ikke fundet.

Den tiltalte har svært ved at forklare, hvorfor han hentede kniven om aftenen 25. marts, hvor drabet fandt sted. Der var mange tanker og stemmer, der bad ham dræbe, og han var forvirret, siger han.

Mandag skal flere personer vidne i retssagen. Det gælder den læge, der tog imod Vivi Nielsen på Køge Sygehus, og tre andre af Lindegårdens ansatte, som var på arbejde den aften, hun blev dræbt.

Sagen ventes at blive afgjort tirsdag eller torsdag.

Anklagemyndigheden kræver, at han dømmes til anbringelse på en lukket psykiatrisk afdeling i ubestemt tid.