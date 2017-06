Tilsynets muligheder var brugt op

Et argument, der er fremført til forsvar for ledelsen, er, at Finanstilsynet var fuldt vidende om, hvad der skete i banken. Det fik Jacob Skude Rasmussen under Finansiel Stabilitets replik

- Finanstilsynet vurderer ikke, om driften er forsvarlig, men om den foregår inden for lovens rammer. Finanstilsynet havde ikke mulighed for at gribe yderligere ind, men det betyder ikke, at ledelsen ikke har handlet ansvarspådragende. Tværtimod blev de advaret af Finanstilsynet. Men når der ikke er tale om direkte lovbrud, og ledelsen siger, den har taget risikooplysningerne ad notam, så er der ikke mere at stille op for Finanstilsynet. På trods af advarslerne besluttede ledelsen at fortsætte kursen, og så må retten vurdere, om det er omkostningsfrit at drive en bank med så store risici, sagde Jacob Skude Rasmussen.