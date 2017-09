Her er det Store Valby Vej. Siden billedet blev taget er der kommet cykelbaner i begge sider af vejen. Beboerne på vejen kæmper dig fortsat for at få egentlige cykelstier.

Til skole: Hver tredje elev bliver kørt

I undersøgelsen har kommunen været ude på alle skoler og spurgt nogle af eleverne om deres transportvaner, og her svarer 33 procent altså, at transporten foregår i bil.

- 33 procent er et noget for højt tal. Det er pudsigt at se alle de elever, som bliver kørt til skole med cyklen bag på bilen. De kan åbenbart godt cykle hjem fra skole. Det høje antal biler ved skolerne er jo også med til at gøre området omkring skolen mere usikkert og så måske afholde flere fra at tage cyklen, siger formand for skole- og børneudvalget, Claus Larsen (S).