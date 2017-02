Thyra Frank hørte om Roskilde Hjulet

Ældreminister Thyra Frank (LA) blev præsenteret for det digitaliserede hjul, også kaldet Roskilde Hjulet, da hun fredag besøgte Plejecenter Astersvej, der er et center for borgere med demens. Besøget er en del af hendes turné rundt i landet for at se på, hvordan kolde hænder kan blive varme.