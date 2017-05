Teaser gør børn klar til førstehjælp

René Arne Bergmann forklarer, at Præhospitalt Centers aktivitet på dyrskuet handler om at give børnene en første fornemmelse af, hvad førstehjælp er.

- Det er en teaser til førstehjælp. Vi sørger for, at de får en succesoplevelse, og når de går herfra, har de lys i øjnene. Her fanger vi nogle unge mennesker og giver dem en teaser. Jeg tror, det er vigtigt at lære helt ned i den alder, at man ikke kan gøre noget forkert, siger han.