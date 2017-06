Se billedserie Line Fleischer Nielsen fra Svogerslev blev student før alle andre på Roskilde Katedralskole, fordi hun er Team Danmark-elev og har brugt et ekstra år i gymnasiet for at kunne spille badminton på eliteniveau. Hun blev lykønsket med huen af sine klassekammerater, som hun kun har gået sammen med et år. - Hvor er I søde! I er her alle sammen, udbrød hun, da hun kom ud fra lokalet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Team Danmark-elev tyvstartede studenterugen

Roskilde - 17. juni 2017 Af Lars Ahn Pedersen

Det er ellers først fra på mandag, at det begynder at vrimle med nybagte studenter i bybilledet, men fredag blev 20-årige Line Fleischer Nielsen fra Svogerslev det før alle andre på Roskilde Katedralskole. Det skyldes, at hun er Team Danmark-elev og har valgt et fireårigt forløb. Det betyder, at hun har spredt 3.g ud over to år, og så sker det, at eleverne ender med at have deres sidste eksamen tidligere end resten.

- Vi har haft elever, der er blevet studenter ved juletid, fortæller rektor Claus Niller.

Line Fleischer Nielsen er ud af en badmintonfamilie, hvor begge forældre har spillet, og lillebror Andreas også er Team Danmark-elev på Katedralskolen. For fire år siden skiftede hun fra HBK Roskilde til Solrød Strand Badmintonklub, og sidste år fik hun debut i Badmintonligaen i damedouble. Men det havde næppe kunnet lade sig gøre, hvis hun ikke havde valgt det fireårige forløb.

- Hvis jeg havde skullet klare gymnasiet på tre år, var det blevet rigtig presset. Jeg har fået ekstraundervisning, så jeg ikke følte mig bagud, men jeg var kommet endnu mere bagud i et treårigt forløb. Og jeg har fået meget bedre karakterer ved at gøre det på fire år, siger hun.

Ulempen var til gengæld, at hun sidste år kunne se alle sine klassekammerater blive studenter og få deres huer, mens hun kørte med rundt i vognen iført en propelhat.

- Det var hårdt at starte igen efter sommerferien, men jeg blev taget godt imod af min nye klasse, og skolen har været god til at hjælpe. Da jeg begyndte på Katedralskolen, var jeg den eneste Team Danmark-elev på hele årgangen, og jeg kan mærke, at de er blevet bedre og bedre til det, siger Line Fleischer Nielsen, som sluttede af med et 10-tal.

For Line Fleischer Nielsen venter nu en tid med studenterfester, hvor hun kan glæde sig over, at badmintonsæsonen holder sommerpause.

Efter sommerferien skal hun på to måneders træningsophold i Malaysia, og så har hun en aftale om at spille for et svensk ligahold ved siden af Solrød.

- Nu tager jeg et sabbatår, hvor jeg koncentrerer mig om badminton, siger Line Fleischer Nielsen, som derefter overvejer at læse biokemi.