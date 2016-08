Det var en lasermaskine som den på billedet, Jesper Fiskers Jørgensen fik stjålet, da der var indbrud i hans forretning Tatto-Remove.dk på Helligkorsvej. Foto: Helle Eriksen

Send til din ven. X Artiklen: Tatoveringsfjerner lader sig ikke slå ud af tyveri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tatoveringsfjerner lader sig ikke slå ud af tyveri

Roskilde - 26. august 2016 kl. 14:38 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis nogen havde håbet, at de havde fået sat en stopper for Jesper Fiskers Jørgensen og hans forretning Tattoo-Remove.dk i Roskilde, så kan de godt tro om igen.

Godt nok fik han stjålet sine to vigtigste arbejdsredskaber - en lasermaskine og et digitalkamera - da der mellem tirsdag og onsdag var indbrud i hans butik på Helligkorsvej, men det betyder ikke, at han har tænkt sig at lukke ned.

- Jeg har talt med mit forsikringsselskab, og der skulle gerne være en ny maskine på vej. I mellemtiden må jeg klare mig med en lille maskine, jeg har i reserve. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men det gør, at jeg fortsat kan have kunder, siger Jesper Fiskers Jørgensen.

Han har en mistanke om, at tyveriet var et bestillingsarbejde, for det er trods alt begrænset, hvad man kan en sådan lasermaskine til.

- Men jeg tror ikke, de kan bruge den til noget, for jeg er ret sikker på, at de er kommet til at ødelægge optikken i maskinen, siger han.