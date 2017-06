Joy Mogensens forhold til Jens Müller var årsag til den tilsynssag, der gav virkelig dårlig stemning i byrådet og hårde personangreb på Venstres Annie Larsen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Tal ordentligt, for helvede!

Roskilde - 01. juni 2017 kl. 11:52 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun på Romu, at samarbejdsklimaet er dårligt. Også i byrådet sidder der personer med en oplevelse af, at der bliver gået endog meget hårdt til hinanden på det personlige plan, tangerende mobberi.

Det fik Annie Larsen (V) til at stille forslag om indførelse af et kodeks for, hvordan man optræder over for hinanden, ikke kun i byrådssalen, men fx også på facebook.

Hun trak byrådsmødet den 2. september 2015 frem som det værste eksempel. Her gik bølgerne højt, og hun blev beskyldt for at »have et kedeligt liv« og for at begå karaktermord på borgmesteren, som har hovedperson i den sag om borgmesterens habilitet, som Tilsynet dengang så på.

- Det grænsede til injurier, og det er desværre ikke de eneste eksempler. Der er mange andre tilsvarende tilfælde, sagde Annie Larsen.

Kun V og DF støttede forslaget, men fra alle partier blev der givet udtryk for, at der vitterlig er plads til forbedringer i måden at debattere på.

- Ingen her kan sige sig fri for, at temperamentet en gang i mellem løber af med en, sagde Susanne Lysholm Jensen (EL), der også citerede Emma Gad for, at det altid er alle de andre, der ikke ved, hvordan man bør optræde.

