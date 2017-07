Episoden, hvor en mand kastede en kaffekande mod dommerne i utilfredshed over en dom, fandt sted i retssal 1 i Retten i Roskilde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Tak for kaffe! Kylede fyldt termokande efter dommere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tak for kaffe! Kylede fyldt termokande efter dommere

Roskilde - 14. juli 2017 kl. 12:49 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To dommere var tæt på at blive ramt, da en fyldt termokande med kaffe blev smidt efter dem i Retten i Roskilde under en retssag for lidt over to år siden.

Læs også: Hjemmerøver truede sin forsvarer i retten

Afsenderen var en nu 27-årig mand, som lige var blevet idømt ni års fængsel for en række hjemmerøverier i Jyllinge, og det var han så utilfreds med, at han følte trang til at kaste med noget. Dommen blev siden reduceret til otte års fængsel af Østre Landsret, men nu har den 27-årige fået lagt et halvt års fængsel oveni sin straf på grund af episoden med kaffekanden.

Sagen blev allerede forsøgt afgjort i august sidste år, men måtte udskydes, fordi den 27-åriges advokat trak sig efter at være blevet truet i retten af sin klient. Bagefter gik den 27-årige hen til den ene af dommerne, som var i retten for at vidne, og kaldte ham for en »rotte« og en »hund«, hvilket han også blev dømt for.

relaterede artikler

Dommer angrebet i retten 03. juli 2015 kl. 12:43