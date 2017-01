I Netto i Dronningmølle styrtede taget ned, mens der var kunder i forretningen. Det var i april 2016. Siden årsagen til tagkollapset blev fundet, har Netto været i gang med en gennemgang af samtlige sine forretninger, der er opført efter samme principper, og Netto i Himmelev har vist sig at have samme fejl i Dronningmølle. Foto: Kenn Thomsen

Tagproblemer lukker Netto

Bygningen, som forretningen har til huse i, lider nemlig af den samme fejl i tagkonstruktionen, som var skyld i, at taget kollapsede over Netto i Dronningmølle i april sidste år.

- For at sikre trygheden er vi efterfølgende gået i gang med at kontrollere samtlige vores forretninger, der er bygget i samme periode og efter den samme model, og det er i forbindelse med sådan et eftersyn torsdag, at vi har kunnet konstatere, at Netto i Himmelev har samme fejl på spærene, som der var i Dronningmølle, siger Kasper Reggelsen, kommunikationskonsulent i Dansk Supermarked.