Tæt på at leje dele af Kvickly ud

Af de fire nye butiks- eller cafélokaler er Coop tæt på at have en aftale om overtagelse af de tre. Der er dog ingen endelige aftaler, før kommunen har færdiggjort byggetilladelserne til at opdele det nuværende supermarked.

Det oplyser Mikkel Karlsson, der er formatdirektør i SuperBrugsen. Han forklarer, at der kommer to nye lejemål i stueetagen ud mod Algade, et i den tidligere bistro på førstesalen og et i hele underetagen, som allerede er ved at blive pakket sammen for at gøre klar til omdannelsen fra Kvickly til SuperBrugsen.