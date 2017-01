Viby Svømmeklub har undervisning i Lysholmbadet i Roskilde og i et bassin i Borup. Klubben har 400 medlemmer og er i gang med sin tredje sæson. I Viby håber en initiativgruppe, at en ny tænketank kan resultere i Vibys egen svømmehal. Foto: Kim Rasmussen

Tænketank skal føre til en svømmehal

Roskilde - 26. januar 2017 kl. 20:21 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række nøglepersoner i Viby er gået sammen om at etablere en tænketank, der skal udvikle sig til et egentlig anlægsudvalg for en svømmehal i byen.

- Vi er ved at indkalde til det første møde, siger formand for Venstre Roskilde Syd, Jette Tjørnelund, som er gået sammen med formanden for Viby Idrætsforening Inga Skjærris, formanden for Viby Cityforening Marianne Pedersen, den lokale byrådskandidat for Det Radikale Venstre Nanna Feld og formanden for Viby Svømmeklub Anne Klein.

Invitationerne bliver blandt andet sendt til foreninger, erhvervsliv og lokale politikere i Viby. Formålet med tænketanken er at afsøge alle muligheder for at konkretisere svømmehalsprojektet med henblik på at finde finansiering fra fonde, puljer, offentlige midler med videre.

- Nu gør vi noget ved det, siger Jette Tjørnelund og pointerer, at der allerede er et stort sammenhold om planerne i Viby.

- Hvis det viser sig, at svømmehalsprojektet i Roskilde ikke kan gennemføres, og kommunen vælger at flytte byggeriet til Trekroner i stedet, og der herved åbnes mulighed for, at der kan bygges en 25 meter svømmehal i Viby, vil Viby Idrætsforening være imødekommende og ikke modsætte sig et projekt i Viby. Men på nuværende tidspunkt har vi et meget stort udtalt behov for nybygning af bade og mødefaciliteter, som også er omtalt i vores visioner 2016, som alle afdelinger har bakket op om, udtaler Inga Skjærris, som bliver bakket op af Viby Svømmeklubs formand, Anne Klein:

- Viby Svømmeklubs kometvækst og mange tiltag viser med al tydelighed, at der er et stort behov i Roskilde Syd. Med en svømmehal i byen ville vi hurtigt kunne flerdoble vores medlemsantal, da mange af vores medlemmer netop gerne vil svømme lokalt, siger Anne Klein.