Tænketank klar med møde om svømmehal i Viby

Tænketanken for svømmehal til Viby ved Roskilde mener det alvorligt, og så arbejder den hurtigt. Første møde blev holdt i begyndelsen af februar, og nu er den allerede klar til at præsentere forslag til svømmehal i Viby for byens borgere og for repræsentanter for de politiske partier i Roskilde.