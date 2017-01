Syv års fængsel for syv skud mod frisør

Det koster Ali Bakir Mohamed Ahmed syv års fængsel, at han i maj affyrede syv skarpe skud imod en frisør i Ringstedgade. For det dømte Retten i Roskilde ham fredag formiddag skyldig i drabsforsøg, og et par timer senere udmålte et enigt nævningeting straffen til syv års fængsel.

Derimod blev den 23-årige chauffør af bilen, hvorfra der blev skudt, frifundet for at være medskyldig i drabsforsøg. Et flertal af nævningene og de tre dommere så ganske vist overbevisende tegn på, at han var med til at planlægge drabsforsøget, men de fandt det alligevel ikke tilstrækkeligt bevist.