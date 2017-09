Se billedserie Rengøringspersonale fra flere af Region Sjællands sygehuse var torsdag eftermiddag på gaden i Roskilde for at vise, at to procents besparelser om året giver stress og beskidte sygehuse. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Sygehus: Rengøringspersonalet vil have ren respekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygehus: Rengøringspersonalet vil have ren respekt

Roskilde - 14. september 2017 kl. 18:23 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Travle og stressede arbejdsdage er blevet hverdag for rengøringspersonalet på sygehuset over hele landet. Det er blandt andet et krav om, at der hvert år skal spares to procent på udgifterne, som presser citronen.

Torsdag eftermiddag var rengøringspersonale over hele landet derfor på gaden for at vise, at de ikke kan holde til mere nu.

I Roskilde var der rengøringsfolk fra flere af regionens sygehuse, som var mødt op for at gå fra Hestetorvet til Stændertorvet. Undervejs samlede de underskrifter ind for at få støtte til at holde hospitalerne rene.

- Hvad vil vi ha'. Ren respekt, lød det fra de cirka 50 fremmødte rengøringsmedarbejdere.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde fredag den 15. september. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy