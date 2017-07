Syg far slog sine sønner

En 37-årig far slap med betinget fængsel, da Retten i Roskilde dømte ham for at have begået vold mod sine to mindreårige sønner gennem mere end et år.

Retten kendte ham skyldig i vold, men gjorde straffen betinget, fordi han i mellemtiden er diagnosticeret med og er kommet i behandling for adhd. Retten fandt, at det ikke var i nogens interesse at sende faderen i fængsel eller i samfundstjeneste, fordi den ældste søn, som i forvejen havde dårlig samvittighed over at have fortalt om forholdene i hjemmet, dermed ville have endnu vanskeligere ved at søge hjælp en anden gang.