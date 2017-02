Svømmeklub og skole indgår forlig i lokale-tvist

Siden forrige sommer har Roskilde Svømning og uddannelsescenteret ZBC, det tidligere Slagteriskolen, ligget i krig om et lokale tilhørende ZBC. Roskilde Svømning hævdede, at de havde en mundtlig aftale med den tidligere ZBC-ledelse om lån af lokalet til klublokale for svømmeklubben i seks år, mod at svømmeklubben selv satte lokalerne i stand.

Nu er der imidlertid indgået forlig i sagen, her få dage før sagen skulle have været for retten. Hovedtrækket i forliget er, at Roskilde Svømning får lov at blive i lokalet ind til udgangen af august næste år.