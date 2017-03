Politikerne er ikke de eneste, der holder vejret. Det gør Oscar på billedet også. Foto: Christian Mailand

Svømmehal: Alle holder vejret

Roskilde - 02. marts 2017 kl. 12:26 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Buddene ved svømmehals-licitationen ligger angiveligt op imod 20 millioner kroner over den pris på 135 millioner kroner, der er aftalt i budgettet.

DAGBLADET erfarer, at summen af de billigste bud bringer den samlede pris på svømmehallen op i størrelsesordenen 149-154 millioner kroner, hvilket gør det vanskeligt, men ikke umuligt at få enderne til at nå sammen. Det afhænger på den ene side af, hvordan forvaltningen får bearbejdet de indkomne bud og entreprenørerne, så nogle entrepriser måske kan forhandles ned i pris, og dels af, hvor langt politikerne vil strække sig for at gennemføre projektet.

- Jeg tror, vi alle sidder yderst på stolene for at høre, hvad vi har med at gøre, siger Daniel Prehn, socialdemokratisk medlem af kultur- og idrætsudvalget, som er indstillet på, at resultatet af licitationen først er blevet bearbejdet i næste uge.

I budgettet er afsat 135 millioner kroner, men i hvert fald SF er indstillet på, at der kan lægges otte millioner oveni, som var afsat til drift. De penge havde byrådet regnet med at bruge på drift, men eftersom hele projektet er forsinket, er de ikke blevet brugt, og dermed er rammen i SF's optik oppe på 143 millioner kroner.

For Venstre, der også er en del af budgetforliget, er dén fremgangsmåde helt uacceptabel.

- Det, vi har sagt ja til, er 135 millioner kroner plus ratslør, for i et projekt, der er så stort, bliver der nødt til at være lidt elastik, så vi kan maksimalt acceptere 140 millioner kroner, men vi accepterer ikke, at man flytter driftsmidler over til anlæg, siger Bent Jørgensen, Venstres gruppeformand, som ikke er tryg ved projektet. Han betragter det som det forkerte projekt, som i forvejen er for dyrt, og som risikerer at føre flere regninger med sig i fremtiden.

