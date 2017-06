Sure mænd på festival: Truede politi og gæster

Manden fik af Roskilde Festival pålagt en afgift for uberettiget ophold og blev bortvist. Dette var han utilfreds med og tilkendegav sin utilfredshed over for politiet ved at give dem fuck-fingeren. Dette medførte tillige en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, så han kan forvente at modtage en bøde ud over den pålagte festivalafgift, når han kommer hjem fra festivalen.