Supermarkedernes skræk dømt for over 70 kassedyk

Et kærestepar og to af deres bekendte har samlet fået næsten fem års fængsel for at have begået tyverier mod næsten 70 dagligvareforretninger - især Rema 1000 - på Sjælland, Fyn og i Jylland. Dommene faldt ved Retten i Roskilde onsdag og fredag.

I alt blev de to kærester - en 42-årig mand og en 26-årig kvinde - dømt for 78 kassedyk. De fik begge ubetingede fængselsstraffe på henholdsvis et år og ni måneder og et år og seks måneder, idet manden også blev dømt for flere færdselsforseelser samt et mindre antal øvrige tyverier. Derudover fik en 51-årig mand et års fængsel for medvirken i 50 tilfælde. Disse tre personer blev alle anholdt og varetægtsfængslet i slutningen af november. I begyndelsen af december blev den fjerde i gruppen anholdt, og han fik otte måneders fængsel.