Se billedserie Lamborghini Huracan var blandt de hurtige biler, da der lørdag var Supercar Day i Sjællandsringen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Superbilernes hestekræfter blev fejret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Superbilernes hestekræfter blev fejret

Roskilde - 28. august 2016 kl. 16:53 Af Frederik Cederskjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag var der fart på, da biler af mærkerne Lamborghini, Porsche og Ferrari - for bare at nævne et udpluk - havde fyldt Sjællandsringen.

En række forhandlere og ejere af de såkaldte superbiler havde fundet deres dyre biler frem og var klar til at slippe hestekræfterne løs for en dag.

For en ting var at vise bilerne frem. Når man holder sådan et arrangement på Sjællandsringen, så skal de jo også afprøves.

Fans af de hurtige vogne kunne sidde køre med på passagersædet, mens ejerne kørte hurtige omgange.

For en tur på fire omgange måtte man slippe 2500 kroner. Men så oplevede man også et sus uden lige.

Peter Andersen er en af arrangørerne bag Supercar Day. Han er glad for dagens show, der bliver afholdt for første gang.

- Bilerne skal opleves - og de skal ikke nødvendigvis bare ses og høres. Derfor er det skønt at give gæsterne en mulighed for at få en drengedrøm til at gå i opfyldelse. Og det er fantastisk, at vejret har været så godt, siger Peter Andersen.