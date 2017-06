Succesrig trafikkampagne reddet på stregen

Da det for et halvt år siden stod klart, at Rådet for Sikker Trafik ikke længere ville støtte Drivers Club og Drivers Event, blev arrangementet med stor beklagelse erklæret dødt. I 27 år har Roskilde Kommune i samarbejde med blandt andre politiet, FDM og Rådet for Sikker Trafik ellers samlet tusindvis af unge trafikanter til arrangementer, der har kredset om at indgyde respekt for farerne ved blandt andet høj fart, men uden økonomisk støtte fra de centrale puljer kunne man i Roskilde Kommune konstatere, at Drivers Club ikke kunne fortsætte.