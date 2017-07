Succesfuld dykkerskole giver mod på mere

Den første uge af sommerferien stod der dykning på programmet i Viby Svømmeklub med fem daglige kurser i Sct. Jørgens Badet i Roskilde. Viby Svømmeklubs dykkerinstruktør, Mikael Skak Petersen, der har over 40 års erfaring i at undervise i at tage dykkercertifikater, har nu lært 20 børn mellem 10-16 år om, hvordan man dykker.

Blandt deltagerne var søskendeparret Ida og Stine Jensen, som ikke havde forventet, at der var tale om et rigtigt dykkerkursus.

- Jeg troede bare, at vi skulle snorkle lidt med maske og svømmefødder, ligesom vi plejer at gøre, når vi er ude at rejse. Jeg blev bare vildt overrasket over, at der stod iltflasker sammen med alt det sorte dykkerudstyr på gulvet, siger Stine Jensen, 10 år.