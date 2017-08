Opfyldningen i SuperBrugsen på Algade er ved at være på plads, men ferskvareleder Peter Ditlevsen og resten af medarbejdere har stadig en del at se til inden torsdagens åbning. Foto: Kim Rasmussen

Strøg-supermarked har lagt stilen om

Butikken er opbygget af moduler, som er sammen med de omgivelserne og kundegruppen for øje. Den nye brugs har derfor både noget for dem, der suser forbi fra stationen eller under indkøbsturen, og dem der kommer kørende hertil for at købe ind.

I forhold til at være en gågadebutik har den nye brugs udvidet tag-med-udbuddet af mad, som er let at spise på farten, og den er bygget op, så man let kan smutte ind efter en juice og et stykke frugt uden at skulle forbi alle reolerne.