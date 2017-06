FC Roskilde kom ud af 2016 med et minus på 922.000 kr. Foto: Peter Andersen

Stort minus i FC Roskilde

Roskilde - 03. juni 2017 kl. 16:37 Af Anders Kamper

For sjette år i træk kommer selskabet bag fodboldklubben FC Roskilde ud med underskud.

I 2016 endte det på præcis 922.000 kr. ud fra en omsætning på 13 mio. kr., og de tidligere år er de røde tal landet på 582.000 kr., 308.000 kr., 380.000 kr., 538.000 kr. og 537.000 kr. I alt 3,2 mio. kr.

Heldigvis for klubben er der ejere og investorer, der kæmper for dens eksistens og berettigelse, og de redder år efter år FCR, så klubben lever videre.

Bo Tue Knudsen ejer mere end 80 procent af aktierne i FC Roskilde, og sammen med investorerne i Friends of Roskilde A/S har han denne gang smidt en million kroner i FCRs kasse for at bevare egenkapitalen på 1,8 mio. kr.

Regnskabet for 2016 kunne sågar have set endnu rødere ud, hvis ikke der var aktiveret såkaldt udskudt skat på 800.000 kr. For at det må ske, skal revisoren, der godkender regnskabet, mene at det er overvejende sandsynligt, at der vil komme overskud de kommende år. Hvis FCR skal gøre brug af det udskutte skatteaktiv, skal overskuddet op på 3,5 mio.kr.

Trods de røde tal er bestyrelsesformand Bo Tue Knudsen ikke det mindste bekymret. Han er nærmere knusende rolig, for de følger af, at FC Roskilde udvikler sig, og når omsætningen stiger år for år, så kan underskud også følge.

- Det lyder banalt, men nogle gange er man længere fremme med indtægter, andre gange med udgifter, og vi har været lidt længere fremme med omkostningerne. De er kommet efter bevidste valg, blandt andet at ansætte en talentchef på fuld tid. Dertil kommer der andre udgifter i forbindelse med fysioterapi, træne to gange om dagen, onsdag med ekstra udgifter til mad og den slags, siger Bo Tue.

Omkring det udskutte skatteaktiv og forventningen om overskud siger han:

- Det kunne ske ved spillersalg, som vi ikke har budgetteret med, og jeg forventer, at vi henter noget ind i år og næste år. Vi har budgetteret med overskud i år, og det kan gå hurtigere, hvis man sælger en spiller. Vi havde muligheden i vinter, men sagde nej for ikke at svække holdet, siger Bo Tue.

- Det væsentlige er, at der er puttet penge i kassen, så det ikke ændrer på vores setup.

Hvor mange år bliver du ved med at lægge penge i FCR?

- Det kan jeg ikke svare på. Vi er i gang med et projekt, der handler om at komme i Superligaen, og derfor laver vi nogle bevidste handlinger, der kan føre os den vej. Vi kunne godt have truffet andre valg og kommet ud med overskud, men det har vi ikke gjort. Omsætningen i FCR er fordoblet de seneste fem-seks år og bliver det også i dette regnskabsår, hvor målet på banen er top-3.

- Vi skal derop, og det kommer vi også, siger Knudsen.