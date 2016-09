Børnehuset Sankt Jørgensbjerg fejrede for fire år siden opførslen af et nyt spisehus i midten af det, der oprindeligt er en sammenlægning af i alt fire institutioner. Fra nytår bliver børnehuset kommunalt og delt i to. Foto: Kristian Jørgensen

Stort børnehus lader sig opsluge af kommunen

- Et af de primære argumenter imod er, at man mister den nærhed og nærvær, man bedre kan dyrke i en selvejende institution. Vi har samtidig erkendt, at det er et ret stort hus, og vi kan ikke kende alle hjørner godt nok til, at det fungerer optimalt, siger børnehusets formand, Steffen Olsen.