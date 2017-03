Storspekulant var en god kunde

I slutningen af 2006 solgte Rosilde Bank stort ud af egne aktier, den selv lå inde med. Det skete for at få løst det solvensproblem, der opstod, da bankens solvenskrav blev øget fra de normale otte prosent til 10,75 procent af basiskapitalen.

Banken kontaktede også storkunderne for at sikre, at de havde »et passende antal aktier,« og det førte til, at folk som Carsten Leveau, Steen Gude og Jørgen Juhl Hansen købte aktier for millioner, som banken finansierede. Også ejendomsspekulanten Kenneth Schwartz Thomsen lånte 125 millioner kroner til bankaktier.