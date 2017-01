Stormflodsramte skal lave beredskabsplaner

Fra sandsække, motorsave og pumper, til hvem der laver kaffen. Borgerne i de stormflodsramte områder i Roskilde Kommune skal i højere grad kunne hjælpe sig selv under en fremtidig stormflod. Det er konklusionen på den evaluering som er lavet oven på indsatsen under stormen Urd, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi vil meget gerne have de planer, for vi kan se, at vores viden og vilje kan bruges til meget mere. Vi er klar, og jeg har tilkendegivelser fra mange sider på, at det er den vej, vi skal, siger talsmand for digelaget i Jyllinge Nordmark, Mogens Hallager.