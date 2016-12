Stormflod: Overvejer at blokere Værebro Å

Opdatering: Artikel rettet: Seneste melding om denne løsning er, at den ikke er sikker nok.

Ved den seneste høje vandstand i Jyllinge Nordmark, lige i halen på stormen Egon (1,32 meter over dagligt vande), rullede beredskabet watertubes ud rundt om hele det lavtliggende område i Jyllinge Nordmark.

Det kan være den løsning, som beredskabet vælger igen. Men der kan også være en anden løsning i spil. Beredskabet regner på, om det er en bedre løsning at fylde Værebro Å op og så pumpe vandet ud.

- Det er jo i virkeligheden den løsning man vil lave, når en gang der kommer en permanent løsning. En blokade af åen i situationer med høj vandstand og så nogle store pumper på. Lige nu regner vi på den løsning, for vi skal være meget sikre på, at vi har pumpekapacitet nok, siger beredskabschef i Østsjællands Beredskab, Lars Robetje.

Fordelen ved den løsning vil være, at man slipper for at sikre hele vejen langs med Værebro Å langs med Jyllinge Nordmark.

- Vi slipper for at lægge watertubes ud i et område, som ekstremt sumpet og dermed svært at arbejde i. Men som sagt er det kun en løsning vi regner på lige pt., siger han.

Efterfølgende har Lars Elmsted, der er kommunikationskonsulent for By, Kultur og Miljø i Roskilde Kommune dog afvist løsningen på Facebook:

"Seneste melding om denne løsning er, at den ikke er sikker nok. Behovet for pumpernes kapacitet vil være så stort, at det ikke kan garanteres, at alt vand kan pumpes ud fra åen. Beredskabet har undersøgt løsningen og mener risikoen er for stor. Spøærg evt mere ind til dette på informationsmødet kl .15.30", skriver han i gruppen Oversvømmelse I Jyllinge - Ønskes/Haves.

Der skal med sikkerhed lægges watertubes ud langs med Roskilde Fjord.