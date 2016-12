Stormflod: Også indsats i selve Roskilde

Selv om beredskabet har stort fokus på Jyllinge Nordmark, hvor omkring 100 huse kan frygte at blive oversvømmet, når stormfloden rammer natten til tirsdag – hvis ikke der bliver gjort en indsats fra beredskabet – hvilket der bliver, så sidder der også bekymrede borgere inde i bunden af Roskilde Fjord. De risikerer også at få oversvømmet deres huse af den høje vandstand, som forventes at blive 1,66 meter over dagligt vande.

- Vi har det fokus på Roskilde Inderfjord, som prognoserne kræver. Vi har også gang i forberedelserne af en indsats, som skal sikre, at vi kan holde vandet væk fra huse i Roskilde Inderfjord, siger beredskabschef i Østsjællands Beredskab, Lars Robetje.

Borgmester Joy Mogensen tilføjer.

- Vores indsats vil naturligvis være størst der, hvor den rammer flest borgere, men vi er helt obs på selve Roskilde By. Vi står klar til at sikre, siger hun, på vej ind til det hun kalder et krisemøde med beredskabet.