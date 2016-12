Der er mange, mange frivillige, som har knoklet hele natten for at sikre deres egne, naboers eller bysbørns huse, både i Jyllinge og i Roskilde. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Stormflod: - Jeg så en nøgen mand hoppe i åen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stormflod: - Jeg så en nøgen mand hoppe i åen

Roskilde - 27. december 2016 kl. 12:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lars Kimer

På Mågevej, som på mange andre veje i den nordlige del af Jyllinge Nordmark, har situationen hele natten været kritisk, og nattøjet har bestået af waders og pandelamper.

Hos Lisbeth og Kim Boddum står en gruppe beboere, frivillige og beredskabsfolk samlet. Lige nu er der lidt mere ro på - altså bortset fra at Beredskabet er ved at fremskaffe en jolle, så der kan blive sejlet sandsække ud til en utæt sammenkobling af to watertubes, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det har været et helvede igen. Man stopper ikke bare vand i bevægelse, og jeg synes helt ærligt ikke, der har været den fornødne styring på fra kommandocentralen. Der er mange, som ikke har kunnet give svar. Det skal vi have forbedret til næste gang, for med det tempo der arbejdes i, så går der jo 5-10 år, før vi har et dige, lyder det med træt og bekymret mine fra Kim Boddum.

Han er ikke i tvivl om, at helterollen for at det er gået, som det er gået, ligger hos de mange beboere.

- Uden de hænder havde vi ikke været nok. Jeg stod klokken fire i morges og baksede med at få en spærreballon sat i en brønd. Vi manglede et sæt ekstra hænder, hvorefter en anden beboer siger »til helvede med det«, smider alt tøjet og hopper i åen for at tilbyde sin hjælp, så ved man godt, hvem der er de virkelig helte, siger han.