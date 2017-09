Stormflod: Beboere foreslår lukning af å

De stormflodsramte beboere i Jyllinge Nordmark arbejder året rundt på at gøre sig klar til en ny hændelse, hvor de skal beskytte deres huse for indtrængende vandmasser. I den forbindelse foreslår de, at Værebro Å - som leverer noget af vandet til oversvømmelserne - bliver lukket et stykke oppe ad åløbet, så vandet i stedet kommer til at stå på de lave enge langs med åen.