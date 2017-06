Storkeungerne i Gundsølille blev torsdag aften ringmærket. Billedet her er fra 2011, hvor et par af deres søskende også fik sat ringe på. Foto: Bjørn Armbjørn

Storkeunger har fået sat ringe på

De to er de eneste overlevende af syv æg, som blev set i reden i starten af maj, hvilket skabte forventninger om et rekordkuld hos storkeparret Ida og Emil. Et langt og koldt regnvejr tog dog livet af de først klækkede unger, og Storkene.dk betegner det som lidt af et mirakel, at der overhovedet er unger tilbage i reden.